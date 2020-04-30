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75-летие Победы

Ветераны Якутии в полном объеме получили региональные выплаты к 75-летию Победы

Каждый участник Великой Отечественной войны получил в регионе денежную выплату в размере 100 тыс. рублей
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Все ветераны Великой Отечественной войны в Якутии в полном объеме получили региональные единовременные выплаты к 75-летию Победы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства труда и социального развития Якутии.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Ветераны и приравненные к ним категории граждан должны получить по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс.

"По состоянию на 30 апреля региональные единовременные выплаты в Якутии в полном объеме доведены до ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Якутии к 75-летию Победы выделили на выплаты из бюджета республики 130 млн рублей. Соответствующий указ был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. Выплаты производились в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в Минтруда Якутии.

Так, власти Якутии выделили каждому участнику Великой Отечественной войны к юбилею Победы единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей. Вдовам погибших участников, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей выделили по 30 тыс. рублей. Вдовы умерших участников получили по 20 тыс. рублей, ветераны тыла - по 10 тыс. рублей и дети войны - по 3 тыс. рублей.

В Якутии проживают 77 участников Великой Отечественной войны, 4,8 тыс. ветеранов тыла, 599 вдов, 27 блокадников и около 25 тыс. детей войны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток75-летие Победы
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