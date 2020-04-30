Ватикан закрыл дело о захоронении на своей территории пропавшей более 30 лет назад девушки

ТАСС, 30 апреля. Суд в Ватикане закрыл дело о возможном захоронении останков пропавшей в 1983 году дочери ватиканского подданного Эмануэлы Орланди на историческом Тевтонском кладбище, которое находится на территории папского города-государства. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы Святого престола.

Предполагаемые останки Орланди искали в захоронениях двух представительниц аристократических семей на Тевтонском кладбище после того, как летом 2018 года ее родственники получили анонимную записку со словами: "Ищите там, куда указывает ангел". К посланию была приложена фотография статуи ангела на ватиканском кладбище, при этом он указывает на погребальную плиту, датируемую концом XIX века. Выяснилось, что захоронение открывалось по меньшей мере один раз, а дата установки статуи не соответствует той, что указана на плите. Это дало новую надежду семье Орланди, которая обратилась к ватиканским властям за разрешением вскрыть могилы.

В июле 2019 года трибунал в Ватикане дал соответствующее разрешение, однако обе могилы оказались пусты. Не оказалось в них и останков двух княгинь, одна из которых была похоронена в 1837 году. В Ватикане уточнили, что на кладбище проводились работы, в ходе которых останки могли быть перенесены.

В ходе дальнейшего расследования ватиканские специалисты, опираясь на документы о реконструкции кладбища в 1960-1970 годах, обнаружили на его территории более 70 элементов человеческих скелетов. Проведенный химический анализ установил, что это кости людей, которые жили не позднее конца XIX века.

В поисках Эмануэлы

История об исчезновении девочки-подростка давно интересует любителей заговоров. С течением времени она породила множество версий, связывающих папское государство с Италией того времени, в частности, с "темными пятнами" в деятельности ватиканского банка ИОР (Институт религиозных дел) и с загадочной смертью в 1982 году в Лондоне Роберто Кальви, которого называли "папским банкиром". Многие считали, что он был связующим звеном между Ватиканом и боссами сицилийской мафии "Коза ностра", от рук которых Кальви и погиб - его тело обнаружили под лондонским мостом. Звучало, в частности, предположение, что и Орланди могла жить в Лондоне за счет Ватикана.

Ее останки уже искали в чужих могилах. Так, в 2012 году было эксгумировано тело главаря контролировавшей Рим в 1980-х годах прошлого века банды Мальяны Энрико Де Педиса. Он был убит в 1990 году бывшими пособниками и невероятным образом удостоился чести быть похороненным в одной из центральных римских церквей, принадлежащей ордену "Опус деи". Банду Мальяны подозревали в причастности к похищению Орланди. Некоторые надеялись, что вместе с останками преступника, которые были перенесены из церкви, может быть обнаружено и тело девушки, но этого не произошло.

Последним актом стало обнаружение осенью 2018 года человеческих останков на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что речь идет об останках девушки. Впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, так как анализ ДНК установил, что это кости мужчины, который умер с большой вероятностью до 1980 года.