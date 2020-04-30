Для больниц Ижевска, где лечат зараженных коронавирусом, приобретут компьютерные томографы

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в течение месяца закупят в каждую ижевскую больницу для зараженных коронавирусом по компьютерному томографу (КТ), сообщил журналистам в четверг глава республики Александр Бречалов.

"Ситуация стремительно меняется в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и мы приняли решение, что те больницы и медучреждения, где развернуты койки для ковидных больных, это в первую очередь республиканская клиническая инфекционная больница, Завьяловская больница, а также 7-я, 8-я и 2-я городские клинические больницы, мы дополнительно выделили денежные средства на покупку компьютерных томографов", - сказал Бречалов.

Он уточнил, что оборудование приобретут в течение месяца. Первым КТ получит Завьяловская больница, где сейчас, по словам главы республики, находится больше всего жителей, зараженных коронавирусом.

"Сейчас уже мы имеем самое главное опыт работы по всей стране с этим вирусом, и очевидно, что для более точного диагноза, как на начальном этапе, так и по определению выздоровления, нужно КТ, поэтому эта мера была вынужденная", - добавил руководитель республики, по словам которого, на закупку ориентировочно направят около 40 млн рублей.

По данным властей, по состоянию на 30 апреля в Удмуртской Республике зарегистрировано 237 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 31 человек выздоровел, восемь умерли.