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СМИ: Китай в мае повторно измерит высоту Эвереста при помощи системы навигации Beidou

Предполагается, что благодаря применению аэрокосмических технологий ученые также смогут получить более точное представление о залежах природных ископаемых в этом районе

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Китайские власти планируют в мае повторно измерить высочайшую в мире гору Эверест (Джомолунгму) при помощи национальной системы навигации Beidou. Об этом сообщила в пятницу газета Global Times.

По ее данным, в следующем месяце группа из более 50 специалистов КНР отправится в экспедицию к самой вершине, находящейся в районе китайской границы с Непалом. Предполагается, что благодаря применению аэрокосмических технологий ученые также смогут получить более точное представление о залежах природных ископаемых в этом районе.

Джомолунгма достигает высоты в 8 848 метров над уровнем моря и считается символом китайско-непальской дружбы.

Китай с 2000 года сформировал собственную систему глобальной системы навигации Beidou. На орбите размещены три поколения спутников (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного позиционирования.

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