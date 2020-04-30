Путин отметил, что массовая доброта по зову сердца является отличительной чертой россиян

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил акцию мурманских волонтеров "Тележка добра" и заявил, что массовое проявление бескорыстной поддержки нуждающихся является отличительной чертой россиян.

"Людей добрых и порядочных очень много, но такая широкая бескорыстная поддержка, мне кажется, характерна только для наших людей", - сказал российский лидер во время онлайн-конференции с волонтерами.

Добровольцы рассказали Путину о том, что запустили акцию "Тележка добра". Суть заключается в том, что каждый желающий, приходя в магазин, может купить любой продукт долгого хранения - макароны, крупы, муку - и положить его в специальную тележку. Эти продукты волонтеры потом развозят нуждающимся людям. "А кто оплачивает это все? Просто люди со стороны? Те, кто пожелает? Здорово! - восхитился Путин. - Это то, что, наверно, характерно только для нас, для России. Я с трудом могу себе представить что-то подобное где-то в других местах".

Он поблагодарил организаторов акции и обратился ко всем, кто принимает в ней участие. "Мы не знаем ни имен, ни фамилий, а они это делают, делают по зову сердца. Обращаюсь к вам, простым гражданам, простым людям, которые поддерживают акции подобного рода. Хочу сказать искреннее спасибо и низкий вам поклон", - сказал глава государства.

Президент также заинтересовался одним из продуктов, которые россияне предлагают отдавать нуждающимся, - настоем из шишек. Глава государства рассчитывает, что в благотворительной деятельности будут участвовать многие компании и их руководители.

На встрече Путина с участниками общероссийской акции "МыВместе" волонтеры рассказали ему, как начинался этот проект. По их словам, в штаб поступают тысячи предложений о готовности оказать ту или иную помощь. "Когда мы только открыли сайт, смотришь объявление - "готов отдать 30 кг меда", "готов отдать 20 тонн капусты, моркови, лука", а одно предложение смешное запомнилось из Хабаровского края. Просто было написано: "Настойка из сосновых шишек, бесплатно", - процитировал сообщения один из волонтеров. Он с улыбкой признался, что "применения настойки не нашли - ни внутреннего, ни внешнего дезинфекционного".

"Я бы сам с удовольствием попробовал настой из сосновых шишек", - с улыбкой отреагировал президент.

Переходя на серьезный тон, он рассказал, что знает о благотворительной помощи со стороны менеджеров крупных отечественных компаний. "Я знаю, что многие уже это делают, не могу это не приветствовать, делают это от чистого сердца. Было бы, наверное, правильно, если бы эта инициатива была подхвачена, продолжена и не только руководителями крупных компаний с государственным участием, но и частными предприятиями", - считает Путин. Он сказал, что знает, как многие "вкладывают свои личные средства" в помощь в борьбу с коронавирусом. "Это можно только приветствовать, уверен, что наши социально ориентированные некоммерческие организации, другие структуры, работающие напрямую с людьми и поддерживающие тех людей, которые в этой поддержке нуждаются, самым наилучшим образом распорядятся этими средствами", - заключил президент.