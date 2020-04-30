Башкирия готова принять на самоизоляцию 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения

УФА, 30 апреля. /ТАСС/. Компания "Стройтранснефтегаз" направит на самоизоляцию в Башкирию 1 800 жителей региона, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии. Об этом в четверг заявил глава республики Радий Хабиров на заседании правительства.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе. На месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома". По сообщениям властей, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Ко мне обратилось руководство компании "Стройранснефтегаз", это крупнейшая компания системы Газпрома: "В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском нефтегазоконденсаторном месторождении прошу вас принять вахтовых рабочих, жителей Республики Башкортостан, в количестве 1 800 человек для организации режима самоизоляции", - зачитал Хабиров обращение.

Он отметил, что республика примет вахтовиков, несмотря на то, что это будет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения региона. "Это наши братья, это дорогие наши жители Башкортостана. Это большой объем работы и совершенно точно из этих 1 800 человек определенная часть людей уже инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения", - добавил Хабиров.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Минздраву России, МЧС России было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Изначально силы МЧС должны были доставить госпиталь на месторождение 30 апреля.