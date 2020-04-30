Верховный суд пояснил, какие дела считаются безотлагательными

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дела об условно-досрочном освобождении осужденных, смягчении наказания или освобождении от наказания в связи с болезнью подлежат безотлагательному рассмотрению даже в условиях ограничений в работе судов. Об этом в говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Эти дела относятся к категории безотлагательных, "поскольку право осужденных просить о смягчении наказания, гарантированное частью 3 статьи 50 Конституции РФ, которое охватывает и решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также право осужденных, страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, просить суд об освобождении от отбывания наказания, не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции".

Также к числу дел безотлагательного характера относится и рассмотрение ходатайств следствия о наложении ареста на имущество. Верховный суд напомнил, что в соответствии с требованием УПК (ч. 1 ст. 160.1), если по уголовному делу установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, для возмещения которого потерпевшим может быть предъявлен гражданский иск, следователь или дознаватель обязаны незамедлительно принять меры по обнаружению имущества подозреваемого, обвиняемого и наложению ареста на имущество, обратившись с ходатайством в суд.

"С учетом того, что возложение на следователя, дознавателя данной обязанности обусловлено необходимостью защиты гарантированного Конституцией РФ права лиц, пострадавших от преступления, на возмещение причиненного им ущерба, и связано с ограничением конституционного права на частную собственность, рассмотрение ходатайства органов предварительного расследования о наложении ареста на имущество и продлении срока ареста этого имущества следует признать безотлагательным", - отмечается в обзоре.