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Путин оценил идею тульской школьницы читать книги вслух во время самоизоляции

Президент пожелал Василине Воробьевой и ее семье успехов в благородной работе, которую они организовали

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил девятилетнюю Василину Воробьеву из Тульской области за творческий подход и успешно воплощенную идею, как с пользой провести время в самоизоляции.

Во время встречи главы государства с участниками общероссийской акции "МыВместе", которая проходит в режиме видеоконференции, на связь с ним вышла Василина Воробьева. Она рассказала, что придумала, как избавиться от скуки самой и помочь это сделать другим детям. Она читает книги вслух по телефону и не успевает его заряжать, потому что очень много поступает звонков, причем не только от детей, но и от пожилых людей. Делать "доклад" президенту школьнице помогала мама, которая за кадром шепотом подсказывала нужные слова.

"Василина, это замечательно то, что вы с мамой придумали, мама хоть и сказала тебе, что она не знает, как можно кому-то помочь, но судя по тому, что она суфлирует, подсказывает - я слышу, - она попала под твое влияние и включилась в вашу совместную работу", - с улыбкой заметил Путин.

Он пожелал Василине и всей ее семье "успехов в благородной и очень интересной работе, которую они организовали".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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