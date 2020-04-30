Росмолодежь не планирует проводить очные смены молодежных форумов в мае и июне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росмолодежь не планирует проведение очных смен молодежных форумов в мае и июне из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил в четверг во время онлайн-конференции в ТАСС заместитель руководителя ведомства Андрей Платонов.

"Что касается проектов Федерального агентства по делам молодежи, традиционно очень много внимания привлекает к себе и со стороны участников, и со стороны СМИ наша форумная кампания. За прошлый год в форумах, начиная от местного уровня до международного, у нас поучаствовало порядка 1 млн молодых людей по всей стране. И эти молодые люди ждут форумную кампанию 2020 года. Естественно, в мае и июне [очные] смены не планируются, но дальше будем смотреть", - сказал Платонов.

Он подчеркнул, что ведомство проработало вариант проведения "какой-то части смен" в режиме онлайн. Платонов добавил, что проведение мероприятий в режиме онлайн позволит охватить большее количество людей.

"Мы рассчитывает все-таки захватить летнюю и осеннюю кампании, провести часть наших форумов в живом формате", - подчеркнул он.

Каждое лето в России проводится серия региональных и федеральных молодежных образовательных форумов. К наиболее крупным относятся форум "Таврида" в Крыму, а также "Территория смыслов" на площадке мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".