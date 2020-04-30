Германия передаст России архивы о советских военнопленных на площадке ТАСС 6 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Церемония передачи Германией первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, состоится 6 мая на площадке ТАСС в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в германском диппредставительстве в России.

"Передача цифровых копий документов из Федерального архива Германии в рамках германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны состоится 6 мая в Москве, - отметили в посольстве. - В церемонии, которая будет проходить в пресс-центре ТАСС, примут участие посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой".

В рамках мероприятия будут зачитаны приветственные слова министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова, а также представлен "германо-российский проект по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных, его гуманитарное и политическое значение".

Германия раскрывает для российских специалистов информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц. Там находятся данные о судьбах более 500 тыс. советских граждан.

Ожидается, что в онлайн-конференции из Германии примут участие президент Народного союза Германии по уходу за военными могилами Вольфганг Шнайдерхан и президент Федерального архива Германии Михаэль Холльман.

В пресс-центре ТАСС с германской стороны будут присутствовать сотрудники посольства Германии и представители Германского исторического института в Москве, с российской - заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов, директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, президент корпорации "ЭЛАР" Сергей Баландюк, помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин, начальник отдела международной деятельности Управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Шелудченко.

В новость была внесена правка (16:10 мск) - передается с исправлением имени в последнем абзаце - Владимир Тарасов