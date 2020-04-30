В Новороссийске прошла первая репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Первая групповая тренировка экипажей вертолетов и самолетов, которые поучаствуют в демонстрационных полетах 9 мая, прошла в Новороссийске. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"В небе над городом-героем Новороссийском прошла первая групповая тренировка демонстрационного пролета авиации Южного военного округа, который запланирован на 9 мая в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие шесть вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28 и Ка-52 "Аллигатор", а также два штурмовика Су-25СМ и два многофункциональных истребителя Су-30СМ.

"В ходе тренировочных полетов экипажи отработали пилотирование самолетов и вертолетов в парах и звеньях, а также выход в район мемориала "Малая земля" в заданное время. Для вертолетов установлен пролет на высоте 150 м со скоростью 250 км/ч, для самолетов - на высоте до 250 м со скоростью 600 км/ч", - добавили на флоте.

Воздушные программы 9 мая пройдут в небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью. Будут задействованы 56 самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиация Южного военного округа (ЮВО). Всего же более 200 самолетов и вертолетов ЮВО будут задействованы в демонстрационных пролетах авиации в 12 городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.