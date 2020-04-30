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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: более 80% россиян тревожит ситуация с коронавирусом

Президент Российского психологического общества Юрий Зинченко в этой связи посоветовал позитивно и адекватно относиться к происходящему

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около 80% россиян воспринимают ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции с тревогой и беспокойством. Такие результаты масштабного исследования в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС привел президент Российской академии образования, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

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"Мы решили проводить общенациональное исследование - это Российское психологическое общество, Российская академия образования, МГУ, ведущие вузы страны. Это большая цифровая платформа, к ней все университеты подключились и население. И много интересных материалов по исследованию было получено. Например, по поводу ощущения страха и беспокойства. Выборка была огромная - впервые более 100 тыс. человек принимали участие. И вы видите, что более 80% воспринимают ситуацию как большую тревогу и опасность", - сказал Зинченко.

При этом он считает, что главное - позитивное и адекватное отношение к происходящему. Например, воспринимать самоизоляцию не только как ситуацию самоограничения, но и как ситуацию для саморазвития, как возможность подготовиться к тому будущему, которое все равно наступит и наступит достаточно быстро, "чтобы потом не было стыдно за бесцельные месяцы в самоизоляции".

"В целом наши национальные особенности переживания самоизоляции на фоне других обществ, на фоне других стран происходят достаточно ровно. Тем не менее, расслабляться не нужно, нужно еще небольшое количество времени, с одной стороны, потерпеть, с другой стороны, воспользоваться ситуацией для развития и подготовиться к выходу из этой колеи, в которую не так-то просто было войти", - добавил Зинченко.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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