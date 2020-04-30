Путин назвал чрезвычайно востребованным продолжение донорства крови в условиях эпидемии

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

В ходе встречи в четверг в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе" он поддержал призыв продолжать донорскую миссию даже в непростых сегодняшних условиях.

Путин отметил, что его когда-то потрясла история о том, как в блокадном Ленинграде жители массово, тоннами, сдавали кровь, которая отправлялась затем на фронт. "Я думаю, что и сегодня в наших условиях, конечно, эта благородная деятельность чрезвычайно востребована", - подчеркнул президент.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова в ходе встречи отметила, что службе крови приходится нелегко в условиях пандемии.

"Оказалось непросто сохранить поток доноров в это сложное время, причем, как на станциях переливания крови, так и в лечебных учреждениях <...> Что касается нашей клинки, мы тоже испытываем определенные сложности, у нас снизилось количество доноров, но нужно сказать, это снижение не является критичным, к нам приходит часть наших старых постоянных доноров, но у нас также появились новые друзья", - сказала она.

Специалист также призвала доноров не бояться приходить сдавать кровь, поскольку служба крови обеспечена средствами защиты в достаточном количестве. "Если вас, дорогие доноры, останавливает страх заразиться коронавирусной инфекцией вовремя сдачи крови, то, пожалуйста, не бойтесь этого. Я знаю, в том числе, и по нашему собственному опыту, что как раз служба крови обеспечена всем необходимым, чтобы не допустить распространения этой жестокой инфекции", - подчеркнула Новичкова.