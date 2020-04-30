Мобильная связь в Крыму работает с перебоями из-за повреждений на линии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Вызовы на телефоны федеральных мобильных операторов в Крыму в четверг проходят с перебоями в результате повреждения кабеля в Ленинском районе региона, сообщили журналистам в Мининформе республики.

На сайте оператора связи "Миранда-медиа" уточняется, что работа сети уже нормализована.

"30 апреля произошло повреждение на магистральной оптоволоконной линии связи ведущего оператора связи Крыма - ООО "Миранда-медиа". Кабель был порван между поселком Ленино и селом Батальное Ленинского района Крыма. Аварию устраняли инженеры феодосийского участка технической эксплуатации "Миранда-медиа" с 10:00. Работоспособность сети восстановлена в 14:50", - говорится в сообщении.

Уточняется, что магистраль повредили неизвестные люди, проводившие работы на участке. "На месте повреждения, куда выехали технические специалисты "Миранда-медиа", никого не оказалось. Услуги доступа в интернет клиентам "Миранда-медиа" оказываются без перебоев по резервным каналам связи. Однако часть клиентов, у которых не организованы резервные маршруты, могли испытать ухудшение качества некоторых услуг", - отмечается в сообщении.

Крупные российские мобильные операторы не работают на полуострове, опасаясь попасть под западные санкции. Услуги связи в регионе предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Многие жители Крыма также пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

В новость внесены изменения (16:20 мск) - добавлены подробности.