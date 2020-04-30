МИД РФ: в странах СНГ разделяют общие семейные ценности, несмотря на культурные различия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Население стран СНГ придерживается одних и тех же семейных ценностей, несмотря на культурные и религиозные различия между проживающими в объединении народами. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с подготовкой внешнеполитическим ведомством доклада, посвященного положительному опыту при разработке и принятии мер по поощрению и защите семейных ценностей в СНГ.

"Примеры государств СНГ показывают, что, несмотря на культурные и религиозные особенности на всем пространстве данного объединения, наши страны разделяют понимание ценности института семьи, важности его поддержки и содействия развитию его членов, - указывается в сообщении. - Неслучайно Совет глав государств СНГ объявил 2017 год Годом семьи в странах Содружества. Многочисленные мероприятия, которые проходили в течение года, были ориентированы прежде всего на молодежь".

В Москве отметили, что в СНГ распространено отношение к семье, как к основополагающей ячейке общества, имеющей объединяющий характер при коммуникации различных народов. При этом, как обратили внимание российские дипломаты, современное общество сталкивается с размыванием таких базовых понятий, как семья, родительство, преемственность поколений и взаимная ответственность людей.

"Нередко это делается намеренно под прикрытием неолиберальных ценностей и приводит к отказу от норм морали, навязыванию неоднозначных концепций и моделей поведения, направленных в первую очередь на наиболее уязвимую категорию - детей", - пояснили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что доклад был подготовлен в преддверии Международного дня семьи, отмечаемого 15 мая. При подготовке документа использовались сведения, публикуемые государственными ведомствами стран СНГ, и данные Межгосударственного статистического комитета СНГ.