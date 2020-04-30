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Власти Ростовской области ужесточили режим передвижения граждан в дни майских праздников

Справки и разрешения,необходимые для передвижения к месту работы и обратно, в период с 1 по 11 мая будут недействительны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Действие справок и разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет ограничено с 1 по 11 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.

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"Поскольку в объявленные выходными нерабочие дни значительное количество предприятий будет закрыто, справки и разрешения, которые были нужны для передвижения к месту работы и обратно, в период с 1 по 11 мая будут недействительны", - сказал Голубев.

Губернатор уточнил, что исключения будут сделаны для сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц, аптек, продуктовых магазинов, предприятий, торгующих товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы, а также волонтеров. Они смогут перемещаться на основании ранее выданных документов. Голубев отметил, что службам, организациям, правоохранительным органам предстоит в короткий срок скорректировать работу в этот период.

Согласно постановлению регионального правительства, граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 943 случая заражения, 80 человек выздоровели, 6 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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