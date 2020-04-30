Власти Псковской области могут ослабить ограничения из-за коронавируса после 4 мая

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают, что после первых майских праздников начнут частично снимать ограничения, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Что касается ограничительных мер. Если ничего экстраординарного, непредсказуемого, непрогнозируемого не произойдет, все будут ответственно соблюдать ограничительные мероприятия, мы рассчитываем, что после первых майских праздников уже будем обсуждать дополнительные меры по снятию ограничений. Посмотрим ситуацию на вечер 4-го числа, если все будет планово, посоветуемся с главным санитарным врачом <…> Самое главное - дадим возможность работать субъектам малого и среднего предпринимательства, чьи помещения находятся в отдельно стоящих зданиях или в небольших торговых центрах. Послабления не заставят себя ждать при положительном развитии событий", - сказал Ведерников.

Ведерников также сообщил, что в регионе ввели ограничение на перемещение через государственную границу лиц, имеющих двойное гражданство. В период пандемии коронавируса они могут пересечь границу лишь один раз.

"Я обращался к председателю правительства РФ с просьбой ограничить передвижение лиц, имеющих иное гражданство, кроме российского, либо вид на жительство. Мы не раз об этом говорили. Это категория граждан, которая не попадает под действующие ограничения и некоторые люди этим пользовались, имея возможность спокойно пересекать границу. Это создавало дополнительные эпидемиологические риски. Вчера Михаил Владимирович [Мишустин] подписал распоряжение, по которому таким категориям граждан разрешен лишь однократный выезд к месту постоянного пребывания", - рассказал Ведерников.

По оценке региональных властей, введенное ограничение позволит снизить риски распространения коронавируса и сократит вероятность завоза этой инфекции с территории Евросоюза. "То есть кататься они смогут, в магазины к нам ездить тоже не смогут. Это дополнительные меры поддержки. Прошу использовать этот документ в работе", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 172 случая заражения и восемь летальных исходов. Выздоровело 17 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.