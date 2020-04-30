{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручит губернаторам решить проблему допуска волонтеров в приюты для животных

Президент отметил, что полностью разделяет соображения о необходимости помогать животным

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал дать губернаторам сигнал, чтобы те решили проблему с допуском волонтеров в приюты для животных в период пандемии коронавируса. Эту тему на онлайн-конференции с добровольцами подняла Ольга Ватомская из фонда "Я свободен".

"Вопрос по поводу допуска волонтеров в приюты для животных - это тоже очень правильная постановка вопроса. Только решать этот вопрос нужно исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах, - сказал Путин. - Я необходимые сигналы своим коллегам губернаторам пошлю, а на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно вы должны будете сделать, а где какие-то запреты нужно еще сохранить".

Путин добавил, что полностью разделяет соображения о необходимости помогать животным и вообще всячески поддерживать экологию. "Это одна из важнейших задач человечества, не только нашей страны. Это проблемы, которые стоят достаточно остро во многих регионах РФ", - констатировал он, добавив, что все это является не только предметом обсуждения, но и принятия решений и их реализации. "Проблем еще хватает, еще и с мусором не закрыли проблему, только в начале пути. Здесь есть над чем подумать и что делать", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Фильмы о природе и истории Арктики можно посмотреть в виртуальном кинотеатре Росконгресса
Первыми станут доступны картины "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева" Ивана Головнева, "Сказки о маме" Софьи Горленко, "Белое безмолвие" Бориса Дворкина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС