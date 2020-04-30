Путин поручит губернаторам решить проблему допуска волонтеров в приюты для животных

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал дать губернаторам сигнал, чтобы те решили проблему с допуском волонтеров в приюты для животных в период пандемии коронавируса. Эту тему на онлайн-конференции с добровольцами подняла Ольга Ватомская из фонда "Я свободен".

"Вопрос по поводу допуска волонтеров в приюты для животных - это тоже очень правильная постановка вопроса. Только решать этот вопрос нужно исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах, - сказал Путин. - Я необходимые сигналы своим коллегам губернаторам пошлю, а на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно вы должны будете сделать, а где какие-то запреты нужно еще сохранить".

Путин добавил, что полностью разделяет соображения о необходимости помогать животным и вообще всячески поддерживать экологию. "Это одна из важнейших задач человечества, не только нашей страны. Это проблемы, которые стоят достаточно остро во многих регионах РФ", - констатировал он, добавив, что все это является не только предметом обсуждения, но и принятия решений и их реализации. "Проблем еще хватает, еще и с мусором не закрыли проблему, только в начале пути. Здесь есть над чем подумать и что делать", - заключил президент.