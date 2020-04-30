{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ленинградской области ввели карантин в двух населенных пунктах

Речь идет о моногороде Пикалево и поселке Первомайское

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Карантин ввели в моногороде Пикалево в Бокситогорском районе и поселке Первомайское в Выборгском районе Ленинградской области из-за ситуации с коронавирусом. Согласно постановлению губернатора Александра Дрозденко, в город и поселок запретили въезд автомобилей, а также закрыли все точки общепита и ввели запрет на выход из дома за исключением определенных случаев.

На эту тему
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

"Ввести с 30 апреля 2020 года следующие ограничительные и иные мероприятия (карантин) на территории города Пикалево Бокситогорского муниципального района Ленинградской области", - говорится в постановлении. Вторым постановлением аналогичные меры введены в Первомайском.

Согласно документам, все жители города обязаны соблюдать режим самоизоляции. "Можно проследовать к месту работы, до ближайшего магазина, разрешен выгул домашних животных в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Все организации общепита временно закрываются, в том числе те, которые работали на вынос. Исключение составляют только заводские столовые. Въезд на территорию этих населенных пунктов запрещается для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных на данных территориях.

В постановлении также указывается, что ежедневно в городе и поселке будет проводится дезинфекция общественных пространств. В Пикалево проживает около 20 тыс. человек. Градообразующими для него являются несколько предприятий по производству цемента. В поселке Первомайское - около 4,5 тыс. жителей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились новой коронавирусной инфекцией 885 человек, выздоровели 129, умерли трое. За последние сутки случаи заражения были выявлены в том числе в Пикалево.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Фильмы о природе и истории Арктики можно посмотреть в виртуальном кинотеатре Росконгресса
Первыми станут доступны картины "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева" Ивана Головнева, "Сказки о маме" Софьи Горленко, "Белое безмолвие" Бориса Дворкина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС