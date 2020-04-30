Власти Ленинградской области ввели карантин в двух населенных пунктах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Карантин ввели в моногороде Пикалево в Бокситогорском районе и поселке Первомайское в Выборгском районе Ленинградской области из-за ситуации с коронавирусом. Согласно постановлению губернатора Александра Дрозденко, в город и поселок запретили въезд автомобилей, а также закрыли все точки общепита и ввели запрет на выход из дома за исключением определенных случаев.

"Ввести с 30 апреля 2020 года следующие ограничительные и иные мероприятия (карантин) на территории города Пикалево Бокситогорского муниципального района Ленинградской области", - говорится в постановлении. Вторым постановлением аналогичные меры введены в Первомайском.

Согласно документам, все жители города обязаны соблюдать режим самоизоляции. "Можно проследовать к месту работы, до ближайшего магазина, разрешен выгул домашних животных в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Все организации общепита временно закрываются, в том числе те, которые работали на вынос. Исключение составляют только заводские столовые. Въезд на территорию этих населенных пунктов запрещается для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных на данных территориях.

В постановлении также указывается, что ежедневно в городе и поселке будет проводится дезинфекция общественных пространств. В Пикалево проживает около 20 тыс. человек. Градообразующими для него являются несколько предприятий по производству цемента. В поселке Первомайское - около 4,5 тыс. жителей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились новой коронавирусной инфекцией 885 человек, выздоровели 129, умерли трое. За последние сутки случаи заражения были выявлены в том числе в Пикалево.