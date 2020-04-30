В Липецкой области продлили режим цифровых пропусков до 12 мая

ТАСС, 30 апреля. Власти Липецкой области продлили до 12 мая режим цифровых пропусков и самоизоляции жителей региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Цифровой пропуск необходим при выходе за продуктами, в аптеку, для выноса мусора, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

В Липецкой области насчитывается более 1,1 млн жителей. За последние сутки в регионе выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 415, двое умерли. Режим самоизоляции ввели в регионе с 30 марта, с середины апреля к нему добавили режим цифровых пропусков, получение которых обязательно для выхода людей из домов в Липецке, Задонске, Ельце, Чаплыгине и Лебедяни, а также запретили въезд из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области без двухнедельной самоизоляции и наличия справки об обследовании на COVID-19.

"Режим самоизоляции в регионе продлен до конца майских праздников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. До 12 мая жители области по-прежнему могут выходить из дома по цифровым пропускам и только для похода в магазин за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора, выгула животных в 100 метрах от дома, для поездок на работу на те предприятия, которые включены в список", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что также можно выходить из дома для прогулок с детьми, но не далее 300 м от места проживания. При это посещение детских и спортивных площадок запрещено. "Заниматься спортом на свежем воздухе можно в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных прогулок и спортивных занятий также необходимо оформлять цифровые пропуска", - уточнили в облправительстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.