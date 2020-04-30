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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поблагодарил россиян, которые проводят онлайн-тренировки и занятия музыкой

Президент также отметил важность психологической поддержки граждан в условиях пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил спортсменов и деятелей культуры, которые проводят онлайн-тренировки и уроки пения и игры на музыкальных инструментов для россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Об этом он заявил в четверг на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе".

"Хочу и вас поблагодарить и вообще всех людей, которые имеют отношение к физической культуре и спорту, - прежде всего тех, кто сейчас в этих непростых условиях напрямую находит возможность так или иначе работать с людьми, помогать им в домашних условиях поддерживать свою физическую форму", - сказал глава государства, обращаясь к спортсменке, которая проводит онлайн-тренировки для всех желающих.

Путин добавил, что он также благодарен деятелям искусства, которые проводят аналогичные уроки пения и игры на музыкальных инструментах. "Это очень важно для того, чтобы сохранить психологическое состояние, поддержать уверенность в том, что все пройдет, все нехорошее останется позади и мы будем двигаться вперед с большей уверенностью, понимая, что наша сила - в объединении усилий", - подчеркнул глава государства.

Психологическая поддержка

Президент отметил важность психологической поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

"Когда мы переживаем такие непростые времена, как сегодня, есть повод еще раз к этому вернуться, понять, чего нам здесь не хватает, поддержать таких специалистов, - заявил президент. - Общество еще раз должно осознать, насколько это необходимо". Путин отметил, что в России "психологическому сопровождению различных видов деятельности и вообще психологической поддержке человека, людей разных возрастов уделяется недостаточно внимания - это всегда, традиционно было так".

По мнению президента, осознав, насколько "это важно в ситуации, в которой люди оказались вынужденно и неожиданно для себя", большинство граждан, общественные организации и госструктуры поймут, насколько важна эта помощь и работа в целом в жизни, и этому будет уделяться больше внимания.

Представитель кол-центра из Краснодара, проводящего психологические консультации для операторов федеральной горячей линии, рассказала, о том, что для круглосуточных консультаций был создан специальный чат-бот. За несколько дней его аудитория превысила 60 тыс. человек.

"Мы проводим индивидуальные и групповые консультации операторов федеральной горячей линии. Несколько дней назад фирма "Вайбер" сделала для нас очень удобного чат-бота, в котором можно проводить и психологические, и юридические консультации в режиме 24/7. И на сегодня уже подписались 60 тыс. человек", - сказала она, добавив, что в нынешних условиях "очень важна психологическая помощь и поддержка".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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