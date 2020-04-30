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Дело полковника Захарченко

Экс-полковник Захарченко продолжит ознакомление с делом после 11 мая

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что бывший полковник МВД "буквально исчез в столичном СИЗО"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года колонии, и его адвокаты продолжат ознакомление с материалами дела после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Станислав Мальцев.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что Захарченко "буквально исчез в столичном СИЗО". По информации издания, к нему под предлогом карантинных мероприятий не допускают адвокатов, письма по электронной почте от них и его родственников арестант не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.

"После 11 мая, по словам следователя, мы с нашим подзащитным продолжим ознакомление с материалами дела, так как в связи с пандемией вход в здание Следственного комитета и СИЗО-1 закрыт", - сказал защитник. По его словам, связи с Захарченко у представителей защиты до сих пор нет. "Какой-либо информации из СИЗО об изменении его самочувствия через следователя к нам не поступало", - отметил он.

Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в его отношении в конце марта. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов. В начале апреля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил ТАСС, что Захарченко помещен на карантин в одиночную камеру в следственный изолятор № 1 ФСИН России, который расположен внутри СИЗО "Матросской Тишины" и известен как "Кремлевский централ".

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РоссияДело полковника Захарченко
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