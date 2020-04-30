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Не только Москва: куда вложиться на рынке региональной недвижимости

Чистая окружающая среда, "европейская" инфраструктура, ипотека от 6% и другие преимущества покупки недвижимости в Краснодаре
Жилой район "Европея", Краснодар "Европея"
Описание
Жилой район "Европея", Краснодар
© "Европея"

Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией COVID-19 и связанными с ней ограничениями, повлиял и на рынок недвижимости - многие потенциальные клиенты обратили внимание на региональные проекты. По словам представителей группы компаний "Европея", занимающейся разработкой и строительством жилых комплексов и таунхаусов в Краснодаре, в последние месяцы спрос на жилье Кубани вырос.

Это может быть связано с тем, что в Москве и Московской области - лидерах по количеству новостроек в стране - введен временный запрет на все виды строительства. В Краснодаре он не действует: "На всех строительных площадках идут работы, мы не сбавляем темпы строительства, - говорит коммерческий директор ГК "Европея" Наталья Попова. - Планируем ввести в эксплуатацию несколько домов в ближайшее время".

При этом, согласно отчету консалтинговой компании CBRE, пандемия коронавируса существенно не повлияла на инвестиции в российскую и европейскую недвижимость по итогам первого квартала 2020 года - их объем остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Это может косвенно говорить о том, что многие инвесторы по-прежнему рассматривают этот рынок как устойчивый.

Краснодарский край - один из наиболее развитых регионов России. Так, по итогам 2019 года институт территориального развития "Урбаника" признал Краснодар самым комфортным для проживания городом страны. Среди определяющих факторов - благоприятное географическое положение (два часа езды до Черного и Азовского морей), большое количество рабочих мест и быстро развивающаяся бизнес-инфраструктура.

"Европея" вышла на рынок в 2007 году, пережила мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и в 2011-м преобразовалась в группу компаний. Сегодня это один из главных застройщиков Кубани - за время работы "Европея" реализовала около 1 млн кв. метров недвижимости.

В отличие от многих застройщиков, которые только возводят и продают жилую площадь, "Европея" представляет собой вертикальную структуру, объединяющую заказчика, проектировщика, а также управляющие и эксплуатирующие компании. В портфолио "Европеи" есть как небольшие и доступные квартиры, так и коттеджи в несколько этажей, коммерческая недвижимость и даже отель всемирной сети Marriott в центре Краснодара.

Уголок Европы

Главный проект "Европеи" - одноименный жилой район, поделенный на несколько уникальных микрорайонов. Каждый из них выполнен в едином стиле и вдохновляется архитектурными традициями европейских стран. Например, "Италия" застроена малоэтажными многоквартирными домами (до трех этажей) и коттеджами. Чтобы отразить в облике зданий итальянские колорит и самобытность, "Европея" приглашала работать над проектом европейских архитекторов. Здесь десять доступных для выбора типовых коттеджей площадью от 133 до 215 кв. метров, а также квартиры. Все центральные коммуникации - электричество, газ, водоснабжение и канализация - уже утверждены.

Проектируя микрорайон "Португалия", специалисты вдохновлялись традициями Лиссабона: яркой расцветкой домов и большими открытыми пространствами между ними. А при работе над микрорайоном "Германия" - принципами немецкой архитектурной школы: угловатый дизайн, чем-то напоминающий конструктивистский, выделяется даже на фоне других проектов "Европеи".

Жилой район "Немецкая деревня", Краснодар "Европея"
Описание
Жилой район "Немецкая деревня", Краснодар
© "Европея"

Еще один "германский" проект "Европеи" - "Немецкая деревня". Его облик напоминает провинциальные немецкие городки с аккуратными "игрушечными" зданиями. В 2012 году "Немецкая деревня" победила в номинации "Лучший региональный коттеджный поселок" на 9-й национальной премии в области малоэтажного и коттеджного строительства. Поселок обслуживает отдельная управляющая компания. В ее обязанности входит технический сервис и ремонт зданий, а также охрана объектов и санитарный надзор.

Все районы возведены на территории, где раньше никогда ничего не строили, - сохранились даже несколько артезианских источников - поэтому проекты "Европеи" можно назвать одними из самых экологичных в регионе. При этом инфраструктура жилых комплексов достаточно развита - здесь работают продуктовые и хозяйственные магазины, фермерские рынки, рестораны, аптеки, детские сады и школа.

Застройщик всех перечисленных выше объектов - ООО "Немецкая деревня".

Жить и работать

Если "географические" проекты "Европеи" рассчитаны в первую очередь на тех, кто ценит тишину, уединенность и экологию, то жилой комплекс "Европа-сити" (застройщик - ООО "Центр-актив") - на тех, кто хочет по доступной цене купить квартиру в районе с устоявшейся современной инфраструктурой.

Жилые дома в "Европе-сити" разной высоты и расположены относительно далеко друг от друга. Такая застройка сохраняет ощущение открытого пространства и делает плотность заселения очень низкой по меркам крупных городов - не более ста человек на один гектар. Парковки здесь вынесены на границы комплекса, а все внутренние территории отданы под детские площадки, дорожки для прогулок и занятий спортом. При этом жилые дома "Европы-сити" выдержаны все в том же европейском стиле: большие витражные окна, французские балконы, металлочерепичная кровля и высокие потолки.

Клиентам доступны четыре типа планировок с возможностью поменять их под свои предпочтения, а также два стандарта отделки - предчистовая и "под ключ".

Жилой комплекс "Европа-сити", Краснодар "Европея"
Описание
Жилой комплекс "Европа-сити", Краснодар
© "Европея"

Жилой комплекс "Сограт" (застройщик - ООО "ТЕКА") создавался для тех, кто привык вести активную городскую жизнь или хочет инвестировать деньги в недвижимость с потенциальным ростом в цене. Он расположен в пяти минутах ходьбы от крупного развлекательного комплекса "Парк Европа" и сейчас на реконструкции. Удобная транспортная развязка поможет быстро добраться отсюда почти до любой точки города, причем и на общественном транспорте - рядом с комплексом есть остановка для автобусов, троллейбусов и маршрутного такси.

"Сограт" строили по индивидуальному дизайну и оборудовали системой вентилируемого фасада, которая дополнительно "утепляет" и защищает строения от неблагоприятного воздействия температур. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры класса "Комфорт" сдаются здесь в черновой отделке.

Один из последних "квартирных" проектов "Европеи" - "Мой город" (застройщик - ООО "Европа Девелопмент"), рассчитанный преимущественно на молодые семьи - квартиры в нем сдаются уже с ремонтом. Как и в "Европе-сити", парковки в "Моем городе" располагаются рядом с жилым комплексом, а все внутреннее пространство отдано под детские и зеленые зоны.

Безопасные сделки

Из-за объявленного для всех регионов России режима самоизоляции "Европея" оперативно перестроилась на удаленный режим работы. "Мы быстро отреагировали на изменения, которые произошли в мире и нашей стране, - рассказала Наталья Попова. - С каждым клиентом, который сейчас обращается за покупкой, работают по индивидуальной схеме, учитывая и потребности, и возможности перемещения по стране".

На сайте группы компаний уже доступны виртуальные туры и видеопоказы квартир. Забронировать недвижимость можно и удаленно - для этого нужно связаться с менеджером, который поможет с оформлением договора и регистрацией имущества.

Кроме того, "Европея" пошла навстречу клиентам, испытывающим финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, и предоставляет скидки до 300 000 рублей на приобретение квартир и таунхаусов (акция действует с 27 апреля по 31 мая 2020 года). А взять ипотеку на недвижимость группы компаний сейчас можно по выгодной государственной программе со ставкой от 6% годовых.

С проектными декларациями всех объектов можно ознакомиться в специальном разделе на сайте "Европеи".

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