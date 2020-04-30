Не только Москва: куда вложиться на рынке региональной недвижимости

Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией COVID-19 и связанными с ней ограничениями, повлиял и на рынок недвижимости - многие потенциальные клиенты обратили внимание на региональные проекты. По словам представителей группы компаний "Европея", занимающейся разработкой и строительством жилых комплексов и таунхаусов в Краснодаре, в последние месяцы спрос на жилье Кубани вырос.

Это может быть связано с тем, что в Москве и Московской области - лидерах по количеству новостроек в стране - введен временный запрет на все виды строительства. В Краснодаре он не действует: "На всех строительных площадках идут работы, мы не сбавляем темпы строительства, - говорит коммерческий директор ГК "Европея" Наталья Попова. - Планируем ввести в эксплуатацию несколько домов в ближайшее время".

При этом, согласно отчету консалтинговой компании CBRE, пандемия коронавируса существенно не повлияла на инвестиции в российскую и европейскую недвижимость по итогам первого квартала 2020 года - их объем остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Это может косвенно говорить о том, что многие инвесторы по-прежнему рассматривают этот рынок как устойчивый.

Краснодарский край - один из наиболее развитых регионов России. Так, по итогам 2019 года институт территориального развития "Урбаника" признал Краснодар самым комфортным для проживания городом страны. Среди определяющих факторов - благоприятное географическое положение (два часа езды до Черного и Азовского морей), большое количество рабочих мест и быстро развивающаяся бизнес-инфраструктура.

"Европея" вышла на рынок в 2007 году, пережила мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и в 2011-м преобразовалась в группу компаний. Сегодня это один из главных застройщиков Кубани - за время работы "Европея" реализовала около 1 млн кв. метров недвижимости.

В отличие от многих застройщиков, которые только возводят и продают жилую площадь, "Европея" представляет собой вертикальную структуру, объединяющую заказчика, проектировщика, а также управляющие и эксплуатирующие компании. В портфолио "Европеи" есть как небольшие и доступные квартиры, так и коттеджи в несколько этажей, коммерческая недвижимость и даже отель всемирной сети Marriott в центре Краснодара.

Уголок Европы

Главный проект "Европеи" - одноименный жилой район, поделенный на несколько уникальных микрорайонов. Каждый из них выполнен в едином стиле и вдохновляется архитектурными традициями европейских стран. Например, "Италия" застроена малоэтажными многоквартирными домами (до трех этажей) и коттеджами. Чтобы отразить в облике зданий итальянские колорит и самобытность, "Европея" приглашала работать над проектом европейских архитекторов. Здесь десять доступных для выбора типовых коттеджей площадью от 133 до 215 кв. метров, а также квартиры. Все центральные коммуникации - электричество, газ, водоснабжение и канализация - уже утверждены.

Проектируя микрорайон "Португалия", специалисты вдохновлялись традициями Лиссабона: яркой расцветкой домов и большими открытыми пространствами между ними. А при работе над микрорайоном "Германия" - принципами немецкой архитектурной школы: угловатый дизайн, чем-то напоминающий конструктивистский, выделяется даже на фоне других проектов "Европеи".