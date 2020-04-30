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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поддержал идею печати экранов для защиты лица на 3D-принтерах

Такие экраны продаются по себестоимости не выше 100 рублей и уже используются в больницах, магазинах и аптеках

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею печатать средства индивидуальной защиты от коронавируса на 3D-принтерах и лазерных станках.

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На встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе" проректор Донского государственного технического университета по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности, победитель в треке "Наука" конкурса "Лидеры России" Олег Полушкин рассказал о запуске производства на лазерном станке лицевых защитных экранов. По его словам, ежедневно на базе университета изготавливают уже до 3 тыс. таких экранов, а сама инициатива вдохновила на подобную работу волонтеров по всей стране.

"Вам спасибо, вы знаете, я случайно совершенно имел возможность увидеть это в одном из сообщений в средствах массовой информации о том, как вы работаете, вот это движение, которое возникло - "Мейкеры против вируса", это совершенно для меня было неожиданно абсолютно. В том числе и это послужило поводом для сегодняшней встречи в более широком формате, чем с вами и вашими коллегами. Это современные способы, современные средства защиты, полученные в результате применения современных технологий. В таких случаях, говорят, всегда в трудных ситуациях они являются спусковым крючком для какого-то движения вперед, в данном случае это хороший пример", - сказал глава государства.

Полушкин рассказал президенту, что такая защита уже активно используется в больницах, магазинах, аптеках теми, кто работает на жизненно важных объектах по всей стране, а продают экраны по себестоимости не выше 100 рублей. "Эффективность этих экранов подтверждена опытом китайских, итальянских врачей, наши изделия ничем не уступают импортным: они защищают глаза рот и нос от попадания вируса при контакте с больными. <…> Наша инициатива вдохновила движение против COVID: энтузиасты 3D печати со всей страны занялись производством лицевых масок и других средств индивидуальной защиты. В этом движении Уфа, Казань, Ярославль, Курск и другие города", - заключил проректор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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