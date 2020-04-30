Власти Саратовской области расторгли договор на закупку масок по 425 рублей за штуку

САРАТОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти расторгли договор на закупку масок по 425 рублей за штуку в Саратовской области, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона со ссылкой на и.о. министра здравоохранения области Олега Костина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить информацию, размещенную на сайте госзакупок о закупке за счет средств областного бюджета 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку. После этого Генпрокуратура опубликовала сообщение о начале проверки.

"Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением "Саратовский аптечный склад", отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей", - цитирует пресс-служба Костина.

В Минздраве региона добавили, что готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке.

Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин в среду сообщил, что на территории Саратовской области вводится обязательный масочный режим. Маски необходимо будет использовать при нахождении на улицах, в общественных местах и в транспорте.

По оперативным данным штаба при правительстве Саратовской области, в регионе за последние сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусом. Всего в области на данный момент 438 заболевших.