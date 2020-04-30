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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: большинство россиян планируют провести майские праздники дома

При этом четверть опрошенных планирует открыть дачный сезон

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Большинство жителей России планируют провести майские праздники дома, а четверть россиян планирует открыть дачный сезон. Об этом свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

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"58% россиян готовы провести майские праздники на самоизоляции дома, 25% поедут открывать дачный сезон. На работе в эти дни будут лишь 12%", - говорится в исследовании.

Больше всего домоседов - в Уральском и Южном Федеральном округах (по 67%). В остальных федеральных округах эта доля варьируется от 56% до 64%. При этом большинство жителей Северо-Западного федерального округа, а также Москвы и Подмосковья не намерены сидеть дома.

Внутренний туризм в стране на майские праздники упадет практически до нуля. Лишь 1% россиян готовы набраться смелости и отправиться в туристические поездки по России.

Кроме того, большинство россиян не намерены покупать дачу или загородный дом в течение ближайшего года после выхода с карантина.

Опрос проведен банком "Открытие" 29-30 апреля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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