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Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 млн звонков поступило на горячую линию акции "Мы вместе"

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов уточнил, что более миллиону человек удалось оказать помощь

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 2 млн обращений поступило на горячую линию общероссийской акции "Мы вместе" по оказанию помощи нуждающимся в условиях пандемии. Об этом сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками акции в режиме видеоконференции.

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"Мы вместе с волонтерами-медиками запустили горячую линию, бесплатный номер, на который может позвонить каждый. Изначально мы планировали, что туда будут звонить пожилые люди и просить доставить им продукты и лекарства на дом. Но за это время горячая линия очень серьезно разрослась, сейчас уже за 2 млн звонков мы перевалили на этой неделе. Более миллиону человек удалось оказать помощь, более половина из них - это доставка продуктов лекарств, помощь малоимущим семьям бесплатными продуктами", - сказал Кузнецов

По его словам, появилась возможность оказания психологической и юридической помощи. Кроме того, позвонив на горячую линию, можно пообщаться с представителями ведущих конфессий, что сегодня "тоже очень востребовано", отметил он.

Кузнецов рассказал, что очень многие звонят на горячую линию и предлагают свою помощь. "Уже тысячи волонтеров, которые позвонили на горячую линию и предложили самое разное: кто-то готов три часа в день ездить на автомобиле и довозить врачей до больниц, у кого-то просто есть свободное время. Стали обращаться и компании... Объем предложений действительно большой. Наши коллеги и волонтеры-медики собирают эти средства, мы их распределяем тем, кому они больше всего нужны", - сказал глава исполкома ОНФ, добавив, что прежде всего речь идет о нуждающихся категориях граждан и медиках.

Помощь врачам и домам престарелых

Кузнецов сообщил, что в рамках акции помощь медикам оказывается под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. "Он звонит врачам, которые в том числе сейчас болеют, поддерживает их. И каждый день выходит из дома на связь с регионами РФ и говорит нам, какую помощь нужно оказать", - сказал он.

Глава исполкома ОНФ отметил, что это не только оказание транспортных услуг и подвоз продуктов в больницы, но и помощь семьям врачей. "Часто врачи сейчас находятся в больницах практически круглосуточно. Например, у нас в Ульяновске няни-волонтеры сидят с детьми врачей, пока они круглосуточно бьются за жизни пациентов", - сообщил он.

Кузнецов добавил, что участники общероссийской акции с учетом появления дополнительных ресурсов намерены помогать психоневрологическим интернатам, домам престарелых - тем учреждениям, "где люди совсем не могут сами себе помочь". "Им тоже нужна помощь и продуктами, и средствами индивидуальной защиты, в этот период их мало не бывает", - заключил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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