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Путин поручит кабмину внести в реестр социально ориентированных НКО помогающих бездомным

Президент также поручил выработать механизм прямой поддержки некоммерческих организаций для выплаты зарплат

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал поручить правительству внести в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) организации помощи бездомным людям. Об этом он сообщил на онлайн-конференции с волонтерами.

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"Внесение в соответствующий реестр организаций, подобной вашей, конечно, оправдано и такое поручение я, безусловно, правительству сформулирую", - сказал он в ответ на просьбу Елены Целищевой из благотворительной организации "Жизнь" (Челябинская область).

Президент заметил, что бездомные люди в период пандемии коронавируса находятся в особо сложных условиях, потому что все виды помощи гражданам РФ так или иначе привязаны к месту жительства или месту работы. "Люди, о которых вы говорите, они совсем в тяжелом положении, - обратился Путин к волонтеру. - Я бы здесь никого не обвинял, здесь нужно просто помогать и другой подход неуместен абсолютно".

Президент отметил, что в жизни людей складываются самые разные ситуации и то, что они оказались в таком положении, "в значительной степени - это вина самого государства". "Поэтому, если находятся люди, как вы, с таким добрым сердцем, которые помогают тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке, то хотя бы со стороны государства должна быть оказана поддержка", - добавил он и пообещал продолжить грантовую поддержку организаций, занимающихся помощью людям, оставшимся без крыши над головой.

Механизм поддержки НКО

Президент поручил правительству выработать механизм прямой поддержки некоммерческих организаций для выплаты зарплат.

На встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе" глава государства напомнил о действии механизма прямой помощи государства на выплату зарплат в пострадавших от кризиса компаниях малого и среднего бизнеса. "Пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы на апрель и май из расчета один МРОТ - это 12 130 рублей на каждого сотрудника, выплаты за апрель поступят 18 мая, а за май - 18 июня", - сказал Путин. Он признался: "Хотелось бы, конечно, пораньше все это сделать, но таковы административные процедуры".

"Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО, вместе с тем, учитывая специфику их работы, здесь неправильно действовать под копирку", - сказал Путин. Он поручил кабинету министров "предложить простой, понятный, а главное - удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплату заработных плат".

"В этой же логике должна быть разработана программа льготных кредитов для НКО для выплаты части заработных плат", - указал глава государства. Он отметил, что "все меры поддержки должны в первую очередь предоставляться НКО, которые уже проявили себя как надежные партнеры государства и общества". Среди таковых Путин назвал победителей конкурса фонда президентских грантов, соответствующих фондов министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов.

Президент также обратился к губернаторам: "Необходимо сохранить объемы закупок социальных услуг по НКО, все финансовые обязательства по контрактам с НКО - поставщиками социальных услуг должны исполняться ежемесячно, никаких отсрочек здесь быть не должно".

Правительство должно ускорить внесение в Госдуму законопроекта о налоговых льготах для компаний, занимающихся благотворительностью в рамках борьбы с коронавирусом, а также продумать дополнительные меры поддержки для них, заявил президент.

"Нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца, причем делают этого тогда, когда им самим нелегко", - сказал Путин. Он сообщил о принятом решении не учитывать при расчете налога на прибыль расходов компаний на покупку продуктов и товаров, "которые безвозмездно передаются нуждающимся".

"Прошу правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта, а депутатов - поддержать. А также предложить и другие дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО", - поручил Путин.

Критерии поддержки социальных НКО

Президент дал поручение правительству определить понятные критерии поддержки некоммерческих организаций.

"Поручаю правительству определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки для НКО", - сказал президент. Он заявил, что считает необходимым предоставить социально ориентированным НКО дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса. "В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями", - пояснил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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