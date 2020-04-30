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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин заявил, что борьба с COVID-19 в Чечне организована должным образом

Президент похвалил руководство республики, а также отметил и деятельность общественных организаций и жителей

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил руководство и жителей Чечни за организацию борьбы с коронавирусом.

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"Я знаю, что в Чеченской Республике работа организована должны образом, Рамзан Ахматович (глава Чечни Кадыров) уделяет этому очень много внимания лично", - сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе". Он сообщил, что недавно разговаривал с Кадыровым по телефону, руководитель Чечни докладывал о ситуации в регионе.

При этом Путин отметил и деятельность общественных организаций и жителей республики. "То, что общественные организации, все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям, - это чрезвычайно важная вещь", - подчеркнул президент и поблагодарил всех за такую работу.

"Наши волонтеры-медики оперативно обрабатывают заявки на закупку лекарств и выезжают на дом. Был у нас такой случай: к нам обратился пожилой человек, астматик, у которого произошел приступ, волонтеры оперативно обработали заявку, купили необходимые лекарства и выехали за 30 км от города", - рассказала главе государства представитель чеченского штаба "Мы вместе".

По словам волонтера, к помощи по борьбе с коронавирусом в Чечне также активно подключаются многие предприятия и даже модные дома. "Также в республике с нами работают разные компании, благотворительные организации, например, модный дом "Фирдаус" сшил для населения нашей республики 900 тыс. масок", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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