Путин похвалил акцию по "инсценировке" россиянами на самоизоляции картин и скульптур

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил флеш-моб по копированию гражданами, находящимися на самоизоляции, известных произведений искусства.

"Здорово, молодцы", - сказал он в четверг на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе", комментируя акцию "Изоизоляция". Ее участники предлагают свои версии известных произведений, созданные из подручных средств, а также сами выступают в роли персонажей картин или скульптур.

Президенту рассказали, что в акции принимают участие более 500 тыс. человек, в том числе иностранцы. В частности, Путину рассказали об итальянце, который остался в восторге от "Изоизоляции". "Не только наши медики и военные специалисты оказывают помощь нашим итальянским друзьям, но и такие творческие люди, как вы", - сказал на это глава государства. "Надеюсь, что так же активно ваша деятельность будет продвигаться и в России - сегодня это особо востребовано", - добавил он.

Узнав о том, что организаторы акции думают о возможности провести выставку по окончании пандемии, Путин поддержал эту идею. "Потом это все можно будет обобщить, красиво подать и продолжить в зависимости от того, как будет складываться ситуация", - заявил он.