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Пандемия коронавируса нового типа

Федермессер попросила Путина поддержать соцработников в период пандемии

Она отметила, что поддержать нужно не только медиков из учреждений соцзащиты, но и других сотрудников - буфетчиков, охрану и прочих

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений, работающих в условиях распространения коронавирусной инфекции в учреждениях, нужно оказать материальную поддержку наравне с медиками. Об этом президента РФ Владимира Путина попросила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе".

"В учреждениях соцзащиты есть медлицензия, здесь есть медики, которые проживают здесь внутри и так же, как и медики в медорганизациях, находятся в очень большой зоне риска. Это потрясающие люди, мне очень хочется, чтобы они тоже получали материальную поддержку, как и медики. А те, кто забрал к себе домой (подопечных учреждений соцзащиты - прим. ТАСС) - это потрясающая доброта и милосердие. Но все-таки у них появился дополнительный рот, чтобы люди тоже какую-то, хотя бы в размере одной заработной платы, получили помощь", - сказал она.

Федермессер отметила, что поддержать нужно не только медиков из учреждений соцзащиты, но и других сотрудников - буфетчиков, охрану, всех сотрудников.

Кроме того Федермессер обратила внимание, что многие благотворительные фонды также сейчас переориентировали свою работу и стали тратить деньги на то, на что они не должны были тратится. "Эти фонды, я надеюсь, могут рассчитывать, может быть, на поддержку фонда президентских грантов, какие-то деньги специально выделенные", - сказала она.

Путин ответил, что зафиксировал для себя все предложения. "У вас всегда предложения конкретные, продуманные заранее понятные", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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