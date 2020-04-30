Губернатор Курской области сообщил, что регион вышел на плато по коронавирусу

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Курская область, где первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в конце марта, месяц спустя вышла на плато по этой инфекции, сообщил в четверг в эфире Первого канала губернатор Роман Старовойт.

К 29 апреля в Курской области зафиксировали 726 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С конца марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий, работу общепита, большинства предприятий и организаций за исключением системообразующих, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, аптек. С 1 мая работу возобновят салоны красоты, автомастерские, компании по ремонту бытовой техники и электроники.

"Мы сейчас фиксируем выход на плато - с 31 марта, когда у нас было зафиксировано подтвержденное наличие коронавирусной инфекции у курянина, сегодня инфицировано всего 726 человек. Цифра большая, но сейчас мы начали существенно прирастать выздоравливающими. Фактически неделю фиксируем от 60 до 70 инфицированных в сутки при том, что с начала марта кратно нарастили количество исследований", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, большинство заразившихся в регионе переносят коронавирус бессимптомно, в тяжелом состоянии находятся четыре пациента. За месяц в области увеличили количество тестирований для выявления коронавируса со 100 до 800 в сутки.