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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: на гранты для волонтеров и НКО, борющихся с эпидемией, выделят 3 млрд рублей

Президент поручил "предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. На президентские гранты для волонтеров и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), занятых в борьбе с коронавирусом и его последствиями, будет дополнительно выделено 3 млрд рублей. Об этом заявил в четверг РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с добровольцами.

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По его словам, нужно целевым образом по линии президентских грантов поддержать социально ориентированные и благотворительные организации, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 млрд рублей, в том числе - обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров", - сказал Путин.

Глава государства заявил также о необходимости поддержки волонтеров, работающих в условиях повышенного риска. "Поручаю правительству совместно с Ассоциацией волонтерских центров и с привлечением бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев в нынешних сложных условиях", - сказал Путин. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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