Путин предложил предусмотреть допвыплаты сотрудникам соцучреждений на период пандемии

"На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительное поощрение для сотрудников социальных учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в особой заботе", - заявил он во время онлайн-встречи с волонтерами.

Путин поручил кабмину "максимально оперативно определить порядок таких выплат и их параметры с учетом особых условий труда и объема дополнительной нагрузки, которая ложиться на плечи этих людей".

Президент добавил, что при определении таких выплат нужно учитывать и взаимодействие соцработников с людьми, у которых выявлен коронавирус. "Также предлагаю установить выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку. Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев в размере не менее одного МРОТ и обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку", - заявил Путин.

В завершение онлайн-встречи глава государства призвал "всегда, при любых обстоятельствах, в любых ситуациях оставаться людьми, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку". "Только так мы справимся с любыми трудностями, все преодолеем, решим поставленные задачи. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе", - заключил Путин.