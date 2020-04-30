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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти локализовали пять очагов заражения коронавирусом

В том числе стабилизировалась ситуация с зараженными в больнице в Островском районе области

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с медиками локализовали все пять очагов заражения коронавирусом, выявленных ранее на территории региона. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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"Все пять очагов оперативно локализованы. Три к настоящему времени полностью погашены. Напряженная ситуация сложилась в Островском районе. На сегодня это активный очаг, 28 числа были подтверждены еще два случая именно с очагом в островской больнице. Больница закрыта на карантин, все контактные лица установлены и обследованы. Очаг в очень сложных условиях фактически локализован. Вчера оттуда уже никого не поступало", - сказал губернатор.

В ходе заседания глава Островского района Дмитрий Быстров пояснил, что очаг выявлен на территории сосудистого центра при местной больнице. "Заболели сотрудники и пациенты. Все больные с положительными тестами и признаками заболевания госпитализированы в псковскую городскую больницу. Контактные сотрудники подразделения находятся на самоизоляции до 7 мая. В настоящее время количество пациентов, которые направлены на стационарное лечение - 16. На изоляции в больнице находится 28, контактные на изоляции дома - 49 человек", - уточнил Быстров.

О ситуации с очагами

На прошлой неделе власти региона сообщили о выявленном очаге заражения коронавирусом среди рабочих из Киргизии на стройплощадке в поселке Новосокольники. Было выявлено 16 случаев заражения. Все остальные члены бригады, в которой насчитывается около 100 человек, были помещены в обсерватор. В связи с инцидентами главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал власти региона принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и в соседнем городе Великие Луки, так как заразившиеся проживали в общежитиях в этих муниципалитетах вместе с местными жителями.

"В Новосокольниках инцидент со строителями мы классифицируем как очаг. Подрядчик привлекал рабочую силу из других регионов, это жизненная необходимость. Только по объектам национальных проектов у нас сейчас дефицит рабочей силы составляет 200 рабочих. В целом по строительной и дорожной отрасли - около тысячи. Этой рабочей силы на сегодняшний день свободной в регионе нет. Все меры предосторожности были соблюдены точно и профессионально. Как только поступила информация, все строители были изолированы и обследованы. Ни одного контактного заболевшего нет", - пояснил Ведерников в четверг на заседании оперштаба.

Он также сообщил, что федеральный центр "позитивно оценил" действия региона по ликвидации этого очага. "Федеральный центр поручил нам в ближайшее время проработать и доложить алгоритм, который мог бы использоваться другими регионами. В Псковской области этот алгоритм должен отвечать двум целям: у нас должна быть возможность спокойно принимать рабочих из других регионов. Нам нужно настроить систему здравоохранения во всех районах таким образом, чтобы потенциальные риски не превышали доступные ресурсы", - добавил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба на данный момент в Псковской области зафиксировано 172 случая заражения и восемь летальных исходов. Выздоровело 17 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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