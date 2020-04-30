Заключительный этап подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Петербурге завершится 5 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап подготовки учащихся 9-х классов к сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) и учеников 11-х классов к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в Санкт-Петербурге с 25 мая по 5 июня. Промежуточная аттестация состоится до завершения учебного года - 22 мая, сообщила в четверг председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева в петербургском пресс-центре ТАСС.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки проведения единого и основного госэкзаменов, кампанию по сдаче планируется начать с 8 июня.

"Заключительный этап подготовки к Государственной итоговой аттестации пройдет с 25 мая по 5 июня. Промежуточная аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов будет проведена до 22 мая", - сказала Воробьева на онлайн-брифинге.

В текущем учебном году ЕГЭ будут сдавать 27 тыс. выпускников 11-х классов города. ОГЭ планируют сдать почти 46 тыс. выпускников 9-х классов, они будут сдавать два основных экзамена: по русскому языку и математике.

Для подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации комитет совместно с Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и информационных технологий запустил цикл онлайн-консультаций. Школьники, готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, могут получить практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн из первых рук. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ и 23 консультации по ОГЭ. Для выпускников 9-х классов организованы консультации по обязательным предметам - математике и русскому языку, для 11-х классов, помимо обязательных предметов, проведут онлайн-занятия по истории, географии, обществознанию, иностранным языкам, физике, химии, биологии, литературе и другим предметам.

Учебный год для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга - более 20 тыс. обучающихся - завершится 30 июня.