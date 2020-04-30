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Пандемия коронавируса нового типа

Ученый считает, что пандемия может сделать людей сильнее

Директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков указал на исторические данные о последствиях эпидемий чумы и "испанки" в Европе и США

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исторические данные о последствиях эпидемий чумы и "испанки" в Европе и США говорят о том, что часто выжившие в них люди жили дольше, а наиболее пострадавшие регионы демонстрировали более высокие темпы восстановления. Об этом в четверг сообщил директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков на организованном ТАСС онлайн-заседании комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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"Если мы посмотрим на [научные] исследования, то они показывают, что часто после пандемии люди становятся сильнее. Например, мы знаем, что в Европе в XIV веке была колоссальная пандемия чумы, "черной смерти". И вот, оказывается, что люди после этой ужасной трагедии, а погибло около половины населения Европы, стали сильнее. Оказывается, они жили дольше, и инновации пошли быстрее - книгопечатание и так далее", - сказал Ушаков.

Он также рассказал о научных работах, свидетельствующих, что после эпидемии испанского гриппа ("испанки", охватившей множество стран в 1918-1920 годы, в результате чего было заражено 29,5% населения планеты) в тех штатах США, где умерло больше людей, наблюдался более интенсивный рост.

"Таким образом, пандемия - это тоже некий вариант вызова, ответ на который может сделать нас сильнее", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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