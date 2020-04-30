Фильмы о природе и истории Арктики можно посмотреть в виртуальном кинотеатре Росконгресса

АРХАНГЕЛЬСК, 30 апреля. /ТАСС/. Фонд Росконгресс запускает виртуальный кинотеатр с лучшими фильмами об уникальной природе, истории и культуре Арктического региона, об этом в четверг сообщает пресс-служба фонда.

"Арктический кинотеатр" откроется на канале фонда Росконгресс. Выбрать фильм для просмотра можно, посмотрев афишу проекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые фильмы в кинотеатре будут появляться каждую неделю. Первыми к просмотру будут доступны такие картины, как "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева" Ивана Головнева, "Сказки о маме" Софьи Горленко, "Белое безмолвие" Бориса Дворкина, "67 49 32 Север" Исы Сойдам и Мэтью Дюмонда и "Хранители времени" Елены Эверстовой.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Он всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.