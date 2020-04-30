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На бесплатное питание воронежских школьников из бюджета региона направят 118 млн рублей

С начала нового учебного года горячим питанием обеспечат около 102 тыс. младших школьников региона

ВОРОНЕЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной Думы на заседании в четверг одобрили выделение из регионального бюджета 118 млн рублей на бесплатное горячее питание учеников младших классов. С начала учебного года его раз в день будут получать почти 102 тыс. младших школьников региона, сообщила журналистам пресс-служба Воронежской думы.

"В Воронежской области с нового учебного года начнется обеспечение учеников младших классов горячим питанием. Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей", - процитировала пресс-службы слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

По данным пресс-службы регионального парламента, в четверг на заседании депутаты Воронежской областной Думы одобрили изменения в региональном законе о регулировании отдельных отношений в сфере образования, чтобы выполнить одно из положений Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - об обеспечении с 1 сентября 2020 года бесплатным питанием всех учеников начальной школы. По предварительным расчетам, Воронежской области для этого необходимо около 522 млн рублей.

"Для этих целей запланированы субсидии из федеральной казны в сумме более 404 млн рублей. Начиная с нового учебного года, порядка 102 тыс. учеников начальной школы в регионе будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом. При этом федеральное финансирование позволит не только продолжить действующие программы питания, но и направить высвободившиеся муниципальные средства на питание иных категорий обучающихся и модернизацию пищеблоков", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.

Как добавили в пресс-службе регионального парламента, с 1 сентября в регионе намерены обеспечить всех учеников с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием один раз в смену и сохранить возможность для всех учеников 1-11 классов питаться в школе не менее двух раз.

Теги
РоссияВоронежская область
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