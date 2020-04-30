Режим самоизоляции в Пензенской области продлили до 11 мая

ПЕНЗА, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о продлении самоизоляции в регионе до 11 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 11 мая включительно", - отметила она.

В соответствии с постановлением, в регионе могут приступить к работе организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают парикмахерские услуги. При этом они должны соблюдать требования: оказывать услуги только по предварительной записи, измерять температуру тела у работников, дезинфицировать помещения, использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинский халат, перчатки и маску. "[Допускается] обслуживание не более одного человека в зале и исключение ожидания посетителями внутри парикмахерской", - указано в постановлении.

Кроме того, в регионе введен обязательный масочный режим в пассажирском транспорте, при посещении организаций, учреждений и общественных мест.

Черемушкина отметила, что с 1 мая в регионе открывается дачный сезон, начнутся перевозки по сезонным маршрутам. В связи с этим в перечень товаров первой необходимости в регионе включили садово-огородную технику, запчасти к ней, инвентарь, семена, рассаду и удобрения. Кроме того, власти планируют увеличить количество автобусов на дачных маршрутах для сохранения между пассажирами социальной дистанции и организовать санитарную обработку транспорта.

В Пензенской области выявлено 406 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выписаны после выздоровления, семеро умерли.

В новость внесены изменения (16:56 мск) - добавлены подробности.