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Пандемия коронавируса нового типа

Главный санитарный врач Москвы объяснила необходимость КТ-исследований для больных ОРВИ

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева пояснила, что пневмония возникает в нижних сегментах легких, и это видно на компьютерной томографии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исследования на аппаратах компьютерной томографии (КТ) необходимы для разделения потока больных с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в эфире телеканала "Москва 24".

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Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в городе отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию, круглосуточно работают 47 КТ-центров. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что возможности городских поликлиник в Москве по выявлению пациентов с коронавирусом методом КТ исчерпаны, власти не исключают привлечения частных клиник.

"Пневмония возникает в нижних сегментах легких, и это видно на КТ. Почему, собственно, сегодня открыты КТ-центры в поликлиниках, чтобы врачи медики первичного звена могли дифференцировать ОРВИ и пневмонию", - сказала Андреева.

По ее словам, ОРВИ может вызвать быстрое развитие пневмонии, как и коронавирус. Именно поэтому было принято решение тестировать всех пациентов с ОРВИ на наличие новой инфекции. Часто о наличии коронавируса может говорить симптомов: кашель, повышенная температура, чихание и затрудненное дыхание, отметила глава управления.

По ее словам, как и другие респираторные вирусы, новый коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться при касании любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются грязными руками рта, носа или глаз. В связи с этим главный санитарный врач Москвы призвала максимально соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения новой инфекции.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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