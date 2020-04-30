Власти Подмосковья готовятся обязать жителей носить маски при выходе из дома

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют внедрить систему обязательного ношения защитных масок при выходе из дома, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что делать это планируется поэтапно. По словам губернатора, данная мера нужна, чтобы динамика прироста заболевших стала отрицательной. "Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будем ужесточаться поэтапно", - добавил Воробьев.

По данным оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в Подмосковье выявлено 793 новых случая коронавируса. Всего в области зафиксировано 11 710 случаев заболевания. Умерли 93 человека, выздоровели и выписались 430 человек.

В новость были внесены изменения (16:38 мск) — добавлены подробности по тексту.