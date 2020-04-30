Путин назвал борьбу с COVID-19 экзаменом на человечность

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами заявил, что борьба с коронавирусом стала для всех экзаменом на человечность. По его оценке, Россия доказала, что является сплоченной страной.

"В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. Борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что имена и фамилии волонтеров и добровольцев подчас никому не известны, "но они это делают по зову сердца и это самое дорогое вообще, что может быть". "Это то, что еще в характере, в генетическом и историческом коде нашего человека", - добавил президент.

Путин заметил, что самоотверженная работа волонтеров доказывает то, что для россиян человек, его жизнь, здоровье, будущее стоит превыше всего.

"Ваша самоотверженная работа - главное тому подтверждение. Она вызывает и гордость, и безграничное уважение. Говорю это без всякого преувеличения. Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила. Вы взяли на себя колоссальный объем задач", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отдельно обратился к руководителям регионов и муниципалитетов с просьбой оказывать необходимое содействие волонтерским и социально ориентированным некоммерческим организациям.

"Не только сейчас, в нынешней, экстраординарной ситуации, а всегда, при любых обстоятельствах, потому что от волонтеров, от тех людей, которые трудятся в НКО, от их энергии и гражданской инициативы во многом зависит решение сегодняшних и даже долгосрочных задач, которые стоят перед нашей страной", - пояснил Путин, пообещав сделать все необходимое, чтобы сохранить коллективы, дополнительно помочь тем, кто работает в сложных условиях. Он также заверил, что власти будут создавать долгосрочные, стабильные условия для волонтерской деятельности, для расширения их участия в жизни страны.