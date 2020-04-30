В Общественной палате заявили, что готовы помочь властям в реализации мер поддержки НКО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ готова оказать помощь федеральным и региональным властям в реализации всех мер поддержки некоммерческих организаций (НКО), которые были одобрены президентом России Владимиром Путиным в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе".

"Общественная палата первая обратила внимание властей на необходимость защитить НКО наряду с малым и средним бизнесом, сегодня наши предложения в полной мере получили поддержку президента. Теперь предстоит большая работа по внедрению в жизнь всех одобренных мер, Общественная палата готова оказывать федеральным и региональным властям содействие в этом", - сказала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева ТАСС в четверг.

Она напомнила, что в течение месяца Общественная палата "вела непрерывную работу по продвижению мер поддержки НКО в период распространения пандемии и кризиса". "Был организован мониторинг ситуации в регионах, проведены общественные слушания, открыта горячая линия для получения обратной связи от граждан и некоммерческих организаций. На основе всех собранных данных были подготовлены предложения по защите некоммерческого сектора. Все предложения ОП РФ направляла председателю правительства, руководителям Госдумы и Совета Федерации", - отметила Михеева.

Путин в ходе онлайн-встречи в четверг заявил, что социально ориентированные НКО в условиях пандемии смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП). В частности, президент поручил правительству выработать механизм прямой поддержки НКО для выплаты зарплат и ускорить внесение в Госдуму законопроекта о налоговых льготах для компаний, занимающихся благотворительностью в рамках борьбы с коронавирусом, а также продумать дополнительные меры поддержки для них. Путин добавил, что на президентские гранты для волонтеров и социально ориентированных НКО будет дополнительно выделено 3 млрд рублей.