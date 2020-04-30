ВС разъяснил, когда наступает уголовная ответственность для нарушителей карантина

Предусмотренный в статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") признак "повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" либо "создание угрозы наступления таких последствий", пояснил Верховный суд, "является оценочным, при решении вопроса об отнесении заболевания или отравления к массовому следует принимать во внимание не только количество заболевших или получивших отравление людей, но и тяжесть заболевания". Для определения масштабов заболевания суд вправе привлечь специалистов Госсанэпиднадзора или Роспотребнадзора.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уголовная ответственность для нарушителей карантина наступает при условии реальной угрозы массового заражения или смерти человека. Это разъяснил Верховный суд РФ в обзоре судебной практики по вопросам применения законодательства в связи с распространением коронавируса.

"Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления таких последствий, может наступать только в случае реальности этой угрозы, когда массовое заболевание или отравление людей не произошло лишь в результате вовремя принятых органами государственной власти, местного самоуправления, медицинскими работниками и другими лицами мер, направленных на предотвращение распространения заболевания (отравления), или в результате иных обстоятельств, независящих от воли лица, нарушившего указанные правила", - пояснил Верховный суд.

Административная ответственность по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), которая предусматривает ответственность за действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, может применяться лишь в случае, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Но в случаях, когда нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека, действия или бездействие виновного следует квалифицировать по ч. 2 ст. 236 УК РФ, отметили суд.

Если в результате действий нарушителя наступили последствия в виде причинения вреда здоровью человека (одного или нескольких лиц), то содеянное полностью охватывается составом ч. 3 ст. 63 КоАП, но лишь при отсутствии признаков преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (не установлено наличие массового заболевания или отравления людей либо создание угрозы наступления таких последствий).

Принятая 1 апреля в новой редакции ст. 238 УК РФ грозит виновному штрафом от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека по неосторожности штраф по этой статье может достигать 1 млн рублей, а срок лишения свободы или принудительных работ - от 3 до 5 лет. В случае смерти двух и более лиц из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил предусмотрены принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Часть 3 ст. 6.3 КоАП, которая также была введена с 1 апреля, за нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий, повлекших по неосторожности вред здоровью или смерть человека, предусматривает для граждан штраф от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию, для индивидуальных предпринимателей - штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.