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Директор театра "Русская песня" рассказал, когда выпишут Надежду Бабкину

По словам Антона Собянина, народную артистку РСФСР выпишут 1 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину, госпитализированную ранее с пневмонией, выпишут 1 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

"Надежду Георгиевну завтра выпишут", - сказал он.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.

Теги
РоссияБабкина, Надежда Георгиевна
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