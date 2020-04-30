Директор театра "Русская песня" рассказал, когда выпишут Надежду Бабкину

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину, госпитализированную ранее с пневмонией, выпишут 1 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

"Надежду Георгиевну завтра выпишут", - сказал он.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.