Власти Петербурга определят в мае форму и сроки работы оздоровительных детских лагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга определит в мае формат и сроки работы детских оздоровительных лагерей в период летних каникул. Решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки, сообщила в четверг председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Решение о форме и сроках проведения летней [детской оздоровительной] кампании будет принято в мае с учетом эпидемиологической обстановки и позиции управлений Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметила Воробьева.

В марте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об отмене поездок детей в оздоровительные лагеря на весенних каникулах. Решение городских властей было основано на рекомендациях надзорных органов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 4 062 случая заражения. По этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31 человек.