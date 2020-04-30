{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга определят в мае форму и сроки работы оздоровительных детских лагерей

Решение властей будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга определит в мае формат и сроки работы детских оздоровительных лагерей в период летних каникул. Решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки, сообщила в четверг председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Решение о форме и сроках проведения летней [детской оздоровительной] кампании будет принято в мае с учетом эпидемиологической обстановки и позиции управлений Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметила Воробьева.

В марте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об отмене поездок детей в оздоровительные лагеря на весенних каникулах. Решение городских властей было основано на рекомендациях надзорных органов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 4 062 случая заражения. По этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31 человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Власти Москвы попросили горожан в праздники не выходить без необходимости на улицу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС