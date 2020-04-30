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Пандемия коронавируса нового типа

Муфтий заявил о росте мигрантофобских настроений в России из-за пандемии

Их "подогревают разного рода деятели в соцсетях", добавил председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рост мигрантофобских настроений наблюдается в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил во время круглого стола "Вопросы взаимодействия институтов гражданского общества, религиозных и национальных организаций с мигрантским сообществом в период пандемии", состоявшемся в четверг в Общественной палате (ОП) РФ в режиме онлайн.

"Сегодня, к сожалению, из-за сложившейся ситуации в обществе растут мигрантофобские настроения, их еще подогревают разного рода деятели в соцсетях. Единичные факты представляют таким образом, что мигранты у нас сегодня стали чуть ли не самыми незаконопослушными, вредителями, что они нападают на людей", - сказал муфтий.

Он также негативно отозвался о позиции председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова в отношении мигрантов.

26 апреля протоиерей Смирнов заявил газете "Комсомольская правда", что мигранты из Средней Азии, которые "ездят на велосипедах и разносят нам еду, <...> нас заменят здесь, на этой территории".

По мнению муфтия Крганова, "в современном положении, <...> это не очень корректно".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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