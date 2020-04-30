Песков: Путин наградит Героев Труда России, когда станут возможны церемонии в Кремле

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Традиционная церемония награждения Героев Труда РФ президентом России Владимиром Путиным, которая обычно приурочена к 1 мая, перенесена.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что награждение состоится, "когда станут возможны церемонии награждения в Кремле".

27 мая был опубликован указ Путина о присвоении званий Героя Труда главе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Также этого звания "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" удостоены управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, государственный тренер регионального центра спортивной подготовки "Академия борьбы имени Миндиашвили" Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Почетные звания

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ. Звание "Герой Труда Российской Федерации" было впервые установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года. В указе было сказано, что оно учреждается для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".

Согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда РФ "на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью".

Герою Труда РФ вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота о присвоении звания. По форме, размеру и весу медаль "Героя Труда Российской Федерации" соответствует советской медали "Серп и Молот", однако в центре золотой звезды помещен герб РФ; лента в колодке - цветов российского флага, а не красного.

1 мая в России - День весны и труда.