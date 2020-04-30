Эксперт: ситуация с эпидемией не влияет на состояние людей с психическими заболеваниями

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские психиатры не отмечают ухудшения состояния пациентов с психическими расстройствами в качестве эмоциональной реакции на пандемию коронавирусной инфекции и введенные из-за нее ограничительные меры. Об этом в четверг на организованном ТАСС онлайн-заседании комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО сообщил директор Института исследований проблем психического здоровья, врач-психиатр Владимир Менделевич.

В качестве подтверждения ученый привел результаты собственных наблюдений за пациентами, находящимися на поддерживающем лечении, а также публикации других ученых, вышедшие в марте и апреле.

"Что происходит с человеком, если у него была психическая болезнь до того, как появилась пандемия? Появляются ли новые, усиливаются ли старые психические расстройства? <…> Ни я, ни мои коллеги-психиатры не отмечают обострения их состояния в настоящий момент. Это может быть удивительно, но эти люди никак серьезно не среагировали на страх перед пандемией и коронавирусом", - сказал он. Психиатр отметил, что данные выводы относятся даже к таким заболеваниям, как обссесивно-компульсивное расстройство, при котором у человека развиваются навязчивые мысли и действия.